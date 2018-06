"Am fost prejudiciaţi de punctele puse în joc la Mediaş şi la Cluj, prin deciziile luate de arbitri. La Mediaş am primit gol dintr-o fază în care Todea şi Liţu au făcut henţ. La Cluj am primit două goluri din ofsaiduri foarte mari. La primul,...

Mediafax, 7 Decembrie 2010