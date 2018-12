Una dintre competiţiile fotbalistice importante ale sfârşitului de an, Cupa Buzăul Sportiv, a avut anul acesta parte de invitaţi din afara ţării, dar şi echipe foarte puternice la nivel de copii din ţara noastră. Printre invitate s-a numărat şi Victoria Delta Tulcea, care a avut evoluţii spectaculoase la Buzău încununate cu marele premiu la categoria Under 11 şi un loc pe podium la Under 8.

Astfel, echipa antrenată de Emil Nanu şi Iulian Nedu, cu jucători născuţi în 2007 şi mai mici (Under 11), a avut cinci victorii în grupă şi o singură înfrângere, în ultimul meci în care tulcenii s-au odihnit pentru sferturile de finală.... citeste mai mult