Sezonul de toamnă s-a încheiat şi pentru juniorii A1 din Liga 4, Seria C. AS Căpleni este şi aici pe primul loc, la fel ca la seniori. Rezultatele etapei 13: • Ciumeşti – AS Căpleni 1-5 • Carei – Cămin 8-0 • F. Căpleni – Ghenci 2-1 • Berveni – Foieni...