In ultimul meci din asceasta editie de campionat, Unirea Slobozia a invins acasa Metaloglobus cu 3-1, prin golurile inscrise de Khalil (19), Soare (75), C. Toma (81), respectiv An. Voican (35), si termina astfel campionatul pe locul patru. Poate ca...

Ialomita, 2 Iunie 2016