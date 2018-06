Fotbal, Liga5, zona Campia Turzii: Viitorul 2014 Soporu de Campie castiga editia 2017-2018 si promoveaza in Liga4!

Punct final in editia 2017-2018, in Liga a V-a, zona Campia Turzii, editie in care formatia A.C.S. Viitorul 2014 Soporu de Campie a reusit sa intrerupa suprematia castigatoarei ultimelor editii, Soimii Campia Turzii, si a castigat aceasta editie.



Dupa cele 22 de etape disputate, echipa din Soporu de Campie a reusit sa acumuleze 59 de puncte, dupa 19 victorii, 2 egaluri si o singura infrangere, fiind o adevarata masina de inscris goluri, 102 goluri marcate si cu cea mai buna aparare din serie, cu doar 23 de goluri primite, lucru care a facut ca echipa sa termine la 7 puncte de urmatoarea clasata, Soimii Campia Turzii si la 9 puncte de