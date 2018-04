Fotbal, Liga 5, zona Campia Turzii: Supriza la Boian, acolo unde gazdele au invins Minerul Iara!

Cinci partide s-au disputata astazi in prima zi a lunii aprilie, in Liga a 5-a, zona Campia Turzii, deoarece meciul dintre formatiile Spicul Luna si Victoria 2009 Viisoara nu s-a mai jucat, deoarece formatia din Viisoara s-a retras din campionat.



Surpriza etapei a avut loc la Boian, acolo unde gazdele, formatia Progresul, care era "lanterna" seriei inaintea disputarii meciului cu cei de la Minerul Iara, a reusit sa invinga echipa din Iara, o formatie ce se pare ca acuza inca socul infrangerii din finala Cupei Romaniei, cu Chimia Turda.

In rest, primele trei clasate, respectiv Viitorul Soporu de Campie,... citeste mai mult