Dupa disputarea, astazi, a penultimei etape din Liga 5, zona Campia Turzii, se stiu deja ocupantele podiumului, cu Viitorul 2014 Soporu de Campie castigatoarea editiei 2017-2018, in timp ce situatia pentru locurile 2 si 3 se va clarifica doar in ultima etapa.

Spunem acest lucru deoarece ocupanta locului secund, Soimii Campia Turzii, are in acest moment doua puncte in fata ocupantei ultimei pozitii a podiumului, Minerul Iara, formatie ce in ultima etapa va castiga la "masa verde" partida cu Victoria Viisoara si are asigurate trei puncte. In acest...