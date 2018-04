Dupa victoria la scor, 8-1 cu Soimii Padureni, formatia Minerul Iara a reusit in aceasta etapa sa recupereze din terenul pierdut si sa revina pe ultima pozitie a podiumului clasamentului Ligii a 5-a, zona Campia Turzii, detronand pe Chimia Turda, care insa are acelasi numar de puncte ca si echipa din Iara, dar cu un golaveraj inferior.



Lupta pentru cucerirea editiei 2017-2018 se duce in continuare intre cele doua formatii clasate pe primele doua locuri ale clasamentului, Viitorul Soporu de Campie si Soimii Campia Turzii, prima avand trei puncte in plus fata de urmaritoarea sa in clasament, dar cu un program mai greu fata de echipa din Campia Turzii.

