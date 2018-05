In aceasta dupa-amiaza, formatia CSM Campia Turzii a jucat in sferturile de finala a Cupei Romaniei, faza judeteana, in deplasare la Catina, cu echipa locala ACS Gloria, formatie ce activeaza in Liga a 5-a, zona Mociu. La capatul unui meci in care...

Turda News, 9 Mai 2018