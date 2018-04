Fotbal, Liga 4: Victorie pentru CSM Campia Turzii in deplasarea de la Dej!

Dupa victoria obtinuta azi la Dej, impotriva celor de la A.S. CFR din localitate, se pare ca fotbalistilor de la CSM Campia Turzii le place mai mult sa joace in deplasare, acolo unde in acest retur de campionat au obtinut singurele doua victorii din 2018.



Partida de la Dej,a fost controlata in totalitate de formatia din Campia Turzii, care a reusit sa castige la finalul celor 90 de minute de joc cu scorul de 2-0 (0-0), dupa "dubla" reusita de neobositul Dan Stefan.

Scorul putea sa fi fost mult mai categoric in