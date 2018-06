Fotbal, Liga 4: Esec pentru CSM Campia Turzii, in ultima partida pe teren propriu din acest campionat! (GALERIE FOTO)

In penultima etapa editiei 2017-2018, din Liga a IV-a, ultima de pe teren propriu, formatia CSM Campia Turzii a pierdut astazi pe terenul stadionului municipal "Mihai Adam" din Campia Turzii, cu scorul de 0-1(0-1), in fata celor de la Olimpia Gherla.



Echipa locala isi dorea sa incheie cu un rezultat bun in ultima reprezentatie de pe teren propriu, in aceasta editie, numai ca echipa gherleana a fost un adversar greu de batut, iar in unele faze importante norocul i-a cam ocolit pe jucatorii... citeste mai mult