Fotbal, Liga 4: CSM Campia Turzii se impune, in ultima etapa, pe terenul echipei Ariesul Mihai Viteazu! (GALERIE FOTO)

In ultima etapa a returului Ligii a 4-a, fotbalistii de la CSM Campia Turzii au reusit sa castige partida din deplasare de la Mihai Viteazu, in fata formatiei locale Ariesul, cu scorul de 4-3 (1-1), un scor identic cu cel inregistrat in partida din tur de la Campia Turzii, numai ca atunci formatia care s-a impus a fost echipa gazda de astazi, Ariesul Mihai Viteazu.



Rezultatul este unul foarte bun reusit de formatia din Campia Turzii, mai ales prin prisma faptului ca in acest retur de campionat, doar Unirea Tritenii de Jos a mai reusit sa se impuna la Mihai...