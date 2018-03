Fotbal, Liga 4: CSM Campia Turzii pierde un meci la Cluj-Napoca, pe care totusi il putea castiga!

Debut cu infrangere in prima partida oficiala din 2018, pentru formatia CSM Campia Turzii, in Liga a 4-a, dupa ce astazi intr-o partida jucata in Parcul Sportiv Universitar "Prof.dr. Iuliu Hatieganu", a fost invinsa cu scorul de 3-2 (2-0), de formatia Universitatea II Cluj-Napoca.



Prima repriza a fost echilibrata cu un plus pentru formatia clujeana, dar cei care regreta sunt fotbalistii echipei oaspete, care la scorul de 0-0 au ratat trei ocazii mari de a deschide scorul, prin Dudas, Dan Stefan si Moldovan S.

