Antrenorul Jurgen Klopp (Liverpool) şi-a lăudat jucătorii pentru spiritul de luptă din teren în finala cu Real Madrid din Liga Campionilor (1-3) şi a avut cuvinte de încurajare pentru portarul Loris Karius, care a greşit grav la două goluri ale spaniolilor.

''Am făcut ce am putut şi băieţii au încercat totul, dar nu a fost cel mai bun scenariu pentru noi. Totul a fost formidabil în seara asta. Am mers în finală pentru a câştiga.Am avut o şansă bună, dar nu am ştiut s-o fructificăm'', a declarat Klopp după finală.... citeste mai mult