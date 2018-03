FOTBAL JUDETEAN: AMANAREA ETAPEI DIN 24/25-03-2018

Din cauza conditiilor meteo nefavorabile si prognozate in continuare ca fiind dificile, Comisia de Competitii din cadrul AJF Ialomita, a hotarat ca jocurile ce trebuiau sa se desfasoare in weekend-ul din 24/25-03/2014, sa se amane pentru urmatoarea saptamana, respectiv 31-03-2018/01-04-2018.

In sedinta Comisiei de Disciplina s-a hotarat amanarea urmatoarelor jocuri:

-Infratirea Jilavele-Recolta Malu Rosu(seniori)

-Unirea Sarateni-FC Dridu(seniori)

-AS Cosereni-Recota Barcanesti(seniori si juniori)

-Vointa Orboiesti-Victoria II MT. Buzau

Aceste jocuri au fost amnate tot din cauza conditiilor meteo nefavorabile si vor fi reprogramate la o data ce va fi comunicata.

citeste mai mult

azi, 18:28 in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Ialomita in