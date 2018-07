Cel mai recent film al regizorului vasluian Corneliu Porumboiu, «Fotbal infinit», se va juca la lumina reflectoarelor. Premiera va avea loc la Piatra Neamt, partida fiind programatã joi, 12 iulie, de la ora 20.00.

La Piatra Neamt va avea loc o premierã mondialã. Douã echipe de amatori vor juca fotbal in nocturnã, dupã regulile impuse de vasluianul Laurentiu Ginghinã, eroul principal din cel mai recent film al regizorului Corneliu Porumboiu, ‘Fotbal infinit’. ‘Am pus, deja, in practicã regulile prezentate in film, la Vaslui. Spre deosebire de peliculã, unde le-am... citeste mai mult