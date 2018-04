Astfel, sâmbătă, de la ora 14.30, în direct pe EuroSport 1, are loc derbyul oraşului Liverpool dintre Everton şi Liverpool. Cunoscut ca Merseyside Derby, meciul dintre cele două echipe se joacă din 1894.

Începând cu sezonul 1962-1963, această partidă de tradiţie s-a jucat neîntrerupt între cele două echipe ale căror stadioane, Goodison Park şi Anfield, sunt despărţite de aproximativ 400 de metri.

Per total, au fost 230 de partide între Liverpool şi Everton, 92 de victorii pentru cormorani, 72 de remize şi 66 de succese ale alb-albaştrilor.

Derby şi pe Bernabeu

Duminică, de la 17.15, are loc derbyul oraşului Madrid, Real - Atletico, în direct pe Digisport.... citeste mai mult

