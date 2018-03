Fotbal, Cupa Romaniei: Ovidiu Imbuzan, eroul Chimiei Turda, in partida cu Iara! (VIDEO/GALERIE FOTO)

In aceasta dupa-amiaza, pe terenul de fotbal al Bazei Sportive din comuna Viisoara, formatia a dispus cu scorul de 3-0 (3-0), in finala Cupei Romaniei din Liga a 5-a, zona Campia Turzii, de echipa . Chiar daca partida se anunta una echilibrata, in teren lucrurile au stat altfel, cei de la Chimia Turda au controlat partida de la un capat la altul.



Inca din startul partidei, echipa turdeana s-a aruncat cu toate liniile spre poarta celor din Iara, dar din pacate Rusu - in doua randuri si Popa - o data, au avut ocazia de a deschide scorul, numai ca au ratat cu seninatate.

Totusi, omul finalei, l-am desemnat pe atacantul celor de la Chimia Turda, Ovidiu... citeste mai mult

acum 48 min. in Locale, Vizualizari: 31 , Sursa: Turda News in