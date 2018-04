In aceasta dupa-amiaza, Stadionul Municipal "Mihai Adam" din Campia Turzii a fost gazda partidei de fotbal dintre formatiile CSM Campia Turzii si Olimpia Gherla, meci ce a contat pentru "optimile" Cupei Romaniei, editia 2017-2018 din Liga a 4-a.



Prima parte a fost una echilibrata, dar cu o echipa gherleana care a fost mult mai periculoasa si care a combinat foarte mult in teren, dar la finalizare lucrurile au lasat de dorit.

Spectatorii prezenti la meci erau foarte curiosi daca formatia din Campia Turzii va avea o noua repriza secunda ca si cea din urma cu cateva zile, cand in partida jucata pe teren propriu in campionat cu... citeste mai mult