Fotbal, Cupa Romaniei: Chimia Turda si Minerul 2016 Iara joaca finala pe zona Campia Turzii, in Liga a 5-a!

Miercuri, 28.03.2018, incepand cu orele 16.00, terenul de fotbal al cochetei Baze Sportive din comuna Viisoara va gazdui finala Cupei Romaniei, zona Campia Turzii, editia 2017-2018.



Finalistele din aceasta editie sunt formatiile Chimia Turda si Minerul 2016 Iara, echipe ce sunt colege in Liga a 5-a, zona Campia Turzii si care se afla una langa cealalta in clasamentul seriei.



Chimia Turda este pe locul 3, in timp ce echipa din Iara se situeaza pe pozitia a patra, diferenta dintre cele doua fiind de doar un punct.

La finalul partidei, AJF Cluj va premia, prin Comisia Teritoriala de Fotbal Campia Turzii, cele doua formatii cu diplome si cupe.

