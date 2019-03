Antrenorul echipei naţionale de fotbal a României, Cosmin Contra, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj, că repriza a doua a meciului cu Suedia ar putea să fie etalon de joc pentru reprezentativa pe care o conduce.

''Pentru felul în care am încercat să revenim în joc şi felul în care am reuşit să ţinem Suedia în jumătatea proprie şi să încercăm să egalăm de la 2-0 pe terenul Suediei (...), din punctul meu de vedere, în a doua repriză nu am ce să reproşez jucătorilor. Sper ca a doua repriză cu Suedia să fie etalonul la care trebuie să ne uităm de acum înainte... citeste mai mult