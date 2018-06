Au trecut patru zile de la manșa tur a barajului de promovare în liga a treia, dintre Arieșul Turda și Unirea Mirșid, iar reacțiile continuă să apară.



Mihai Bode, antrenorul celor de la Mirșid, a lăudat atât echipa turdeană, cât și publicul care a fost prezent la stadion: „Am întâlnit o echipă foarte bună, care s-a văzut că are pregătire fizică. La acest capitol s-a făcut şi diferenţa. Noi în prima repriză am încercat să ne dozăm efortul şi în mare parte am făcut faţă adversarului până la pauză. Am avut o posesie bună, dar dacă nu eşti pregătit fizic nu ai nici o şansă. Am luat primele două goluri pe greşeli, iar în partea secundă a fost o diferenţă mare. Nu ştiu dacă Rapid Jibou... citeste mai mult

