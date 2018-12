Ever Banega

Arsenal Londra pregăteşte o ofertă de 20 milioane euro pentru mijlocaşul argentinian Ever Banega (FC Sevilla), sumă care coincide cu clauza sa de reziliere, relatează ziarul AS.

Antrenorul ''tunarilor'' Unai Emery a lucrat cu Banega la Valencia şi Sevilla, iar argentinianul ar urma să suplinească plecarea lui Aaron Ramsey din vara viitoare. Presa engleză relatează că Ander Herrera, de la Manchester United, este de asemenea o altă opţiune a lui Arsenal.

Banega, 30 ani, cu 65 de selecţii la naţionala Argentinei, a fost ofertat de... citeste mai mult

