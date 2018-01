Fostul sef al Uber vrea sa vanda 29% din actiunile sale pentru 1,4 miliarde de dolari (media)

Travis Kalanick, fostul sef si co-fondator al Uber, intentioneaza sa vanda 29% din participatia sa la companie, o tranzactie care i-ar putea aduce 1,4 miliarde de dolari, raporteaza agentia de stiri Bloomberg, citata de agentia elvetiana de stiri Romandie.

Kalanick, care detine in prezent 10% din compania de inchiriere de masini cu sofer, isi va vinde actiunile unui consortiu de investitori condus de grupul japonez Softbank, care a evaluat Uber la 48 miliarde de dolari, mai spune Bloomberg citand surse apropiate de dosar.

Compania intentiona sa intre pe piata bursiera in 2019, dar a fost lovita in ultimele luni de un val de scandaluri care i-au afectat...