Fostul şef al ÎCCJ, Nicolae Popa, a declarat, astăzi, că nu a semnat protocolul dintre SRI, PG şi Înalta Curte, el ieşind la pensie mai devreme decât a fost semnat documentul.

„Nu am semnat un asemenea protocol. De altfel, vă rog să vă uitaţi, el este semnat pe 2 septembrie 2009, când eu plecasem deja de la Curte. Am vorbit cu doamna preşedinte Cristina Tarcea mai devreme şi am rugat-o să mi-l păstreze şi mie, să mă uit pe el şi să văd despre ce este vorba. Eu nu am negociat aşa ceva cu nimeni, cât am stat la Curte, în niciun caz. La 1 septembrie 2009, când am împlinit 70 de ani, am plecat de la Înalta Curte. Toate formele de pensionare erau deja depuse... citeste mai mult

