Fostul sef al ANAF Gelu Diaconu, audiat la DNA in dosarul “Partida Romilor” Fostul sef al ANAF Gelu Diaconu a venit, marti, la DNA pentru a fi audiat in dosarul “Partida Romilor, in care este urmarit penal pentru favorizarea faptuitorului si abuz in...

9am, 21 Iunie 2016