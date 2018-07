Fostul procuror-şef DNA Ploieşti, Lucian Onea, a fost plasat sub control judiciar de către procurorii Parchetul General.

Lucian Onea, pus sub control judiciar EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Anunţul a fost făcut de Onea care spune că va contesta această măsură deoarece o consideră ilegala.

Onea e acuzat că l-a obligat pe fostul deputat Vlad Cosma să falsifice o sesizare pe alt nume. Ieri, procurorul-şef interimar DNA, Anca Jurma, a dispus un control la DNA Ploieşti, după ce fostul şef Lucian Onea a fost pus sub urmărire penală.

