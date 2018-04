Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, a declarat că nunta sa împreună cu Alina Binder este programată pentru luna septembrie a acestui an şi va avea loc în România, din dorinţa ambilor miri.

„Nunta va fi în septembrie, am găsit locaţia, dar în curând vom anunţa toate detaliile. Va fi în România, trebuie să fie în România, amandoi ne dorim să facem aici pentru că reprezintă acasă pentru amândoi”, a explicat, pentru agenţia de presă Mediafax, fostul principe Nicolae.

Întrebat unde îşi va petrece Paştele în acest an, Nicholas Michael Medforth-Mills a precizat: „Sărbătorile de Paşte le voi petrece în Bucovina alături de soţia mea şi de prieteni”.

