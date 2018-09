Tribunalul Vaslui a pronunţat marţi, 18 septembrie, sentinţa în dosarul în care fostul primar al comunei vasluiene Berezeni, Iulian Miliare, actualmente consilier local, a fost judecat, alături de alţi angajaţi ai primăriei, sub acuzaţia de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene. Fostul primar, Iulian Miliare, a fost găsit vinovat de... citeste mai mult