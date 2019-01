Pe rolul Judecătoriei Medgidia s-a aflat astăzi dosarul prin care fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu a solicitat liberarea condiționată din închisoare.

Potrivit Portalului Instanțelor de Judecată, instanța a respins cererea condamnatului. "În temeiul art. 587 C. pr. pen. cu aplicarea art. 59 C. pen. din 1969, respinge cererea privind liberarea condiţionată a condamnatului C.N. D., fiul lui ...., ca nefondată. În baza art. 587 alin. 2 C. pr. pen., stabileşte termen de reînnoire a propunerii după 5 luni de la...