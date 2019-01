Fostul premier Mihai Tudose a anunţat marţi, 29 ianuarie, că demisionează din PSD, după 27 de ani, şi se alătură Pro România, partidul condus de Victor Ponta.

"Acum 27 de ani am intrat în politică din dorința de a face ceva pentru Brăila și pentru România. 27 de ani am fost membru PSD și nu am precupețit niciun efort pentru a face bine oamenilor, pentru a onora încrederea celor ce m-au votat.

Chiar și în cele mai grele momente prin care a trecut PSD am avut speranța că lucrurile se vor îndrepta. Astăzi, această speranță a dispărut după ce în ultimul an am constatat cu tristețe că o parte din actuala... citeste mai mult

