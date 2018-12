Fostul premier Mihai Tudose, mesaj la final de an

Fostul premier Mihai Tudose transmite un mesaj la final de an în care arată că în 2019 trebuie să devenim mai receptivi la părerile altora.

”Anul 2018 a fost un an cu o puternică încărcătură emoțională, un an în care ar fi trebuit să vorbim despre unitate, despre bunătate, despre trecut, dar mai ales despre viitor.

Ne dorim să fim un popor puternic, însă

pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie în primul rând să ne uităm cum și ce putem îmbunătăți la noi înșine și cum putem să-i ajutăm pe cei din jurul nostru.

Pentru anul 2019 îmi doresc ca fiecare dintre noi să devină mai... citeste mai mult

