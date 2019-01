Fostul premier Mihai Tudose a anunţat, marţi, că a demisionat din PSD şi se va alătura echipei Pro România.

"Acum 27 de ani am intrat în politică din dorința de a face ceva pentru Brăila și pentru România. 27 de ani am fost membru PSD și nu am precupețit niciun efort pentru a face bine oamenilor, pentru a onora încrederea celor ce m-au votat.

Chiar și în cele mai grele momente prin care a trecut PSD am avut speranța că lucrurile se vor îndrepta. Astăzi, această speranță a dispărut după ce în ultimul an am constatat cu tristețe că o parte din actuala echipă de

