"Concluzia la “audierea” de azi a lui Coldea? Cand nu minte nu-si aduce aminte. 8 ore si 23 minute audierea lui Coldea SRL, cel mai important exponent al statului paralel. Rezultatul? Nu confirm, nici nu infirm. Adica o bataie de joc la adresa miilor de romani care au fost ascultati, fugariti, haituiti si condamnati abuziv pe banii statului in timpul lui Coldea. Sunt trei teme majore ale abuzurilor: relatia cu DNA si Kovesi, relatia cu instantele, implicarea in mass media, politica si economie. In rest, totul... citeste mai mult

ieri, 22:48 in Social, Vizualizari: 30 , Sursa: Mediafax in