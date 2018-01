"Eu am fost la Ministerul de Interne, mandatul 2008-2009, două săptămâni. Am început în 20 şi am terminat pe 13 ianuarie. Nu l-am cunoscut niciodată (pe Eugen Stan, poliţistul arestat penzru fapte de pedofilie -n.r.). (...) Nu am auzit niciodată de el. Vă daţi seama că nu aveam cum să aud aşa ceva", a declarat, la ieşirea de la instanţa supremă, fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea.

Totodată, întrebat dacă actualul ministru al Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar fi trebuit să demisioneze în urma scandalului provocat... citeste mai mult

azi, 09:14 in Social, Vizualizari: 40 , Sursa: Mediafax in