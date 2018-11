„Cred că textul care ne-a fost prezentat va fi respins de Camera Comunelor. Prin urmare, premierul va trebui să propună o alternativă“, a spus David Davis, care s-a abţinut să se pronunţe asupra viitorului politic al Theresey May.

Proiectul de acord privind Brexitul propus de May a declanşat joi o furtună politică la Londra. Patru miniştri şi secretari de stat şi-au anunţat demisia, inclusiv succesorul lui Davis la Ministerul Brexitului, Dominic Raab, iar aleşii conservatori eurosceptici au decis să o sfideze pe faţă pe May, făcând... citeste mai mult

