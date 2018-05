Fostul ministru al comunicatiilor Augustin Jianu: Ma alatur lui Victor Ponta in proiectul #ProRomania Fostul ministru al comunicatiilor in Guvernul Sorin Grindeanu, Augustin Jianu, a anuntat vineri ca i se alatura lui Victor Ponta in proiectul #ProRomania, sustinand ca PSD se dovedeste a fi "un partid de diletanti, de mafioti fara limite".

