Un impresar celebru în fotbalul românesc în anii '90 a avut câteva contre şi cu patronul celor de la FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu. Totul a plecat de la o postare a lui Dumitru Tudor, zis "Ciorbă", pe reţelele sociale.

"Eu am vazut meciul VIITORUL - U CRAIOVA si am remarcat ca A Cristea a fost rezeva. Ok mi se pare normal a intrat in ultimele minute, dar eu il cunosc bine a fost jucatorul meu, daca in urmatoarele etape va fii tot rezerva si va fii introdus cateva min, sa vedeti scandal la Craiova, Cristea e un jucator de moral cum va fii trecut pe linie moarta, scandalul va fii in floare.... citeste mai mult