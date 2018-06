Tribunalul Bucureşti s-a pronunţat, la finalul unui proces care a durat un an şi şase luni, în dosarul în care fostul director al Direcţiei IT din Ministerul Justiţiei, Ion Krech, a fost trimis în judecată de DNA Ploieşti pentru luare de mită.

Astfel, magistraţii ş-au condamnat pe Krech la cinci ani închisoare, pentru luare de mită în formă continuată şi la patru ani închisoare pentru folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene... citeste mai mult

