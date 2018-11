Fostul director de cercetare al Cambridge Analytica, Chris Wylie, vine la How to Web 2018

How To Web 2018, cel mai important eveniment de tehnologie din Europa Centrală și de Est, anunță un nou speaker de renume internațional în persoana lui Chris Wylie. Fostul director de cercetare al Cambridge Analytica a devenit cunoscut în lumea întreagă după ce, în luna martie a acestui an, a dezvăluit tacticile de influențare psihologică pe care compania sa le utiliza, încercând să influențeze alegerile prezidențiale din 2016 ale SUA.

Absolvent al Școlii Economice din Londra, Christopher Wylie este un cercetător și data scientist care a lucrat ca senior advisor atât pentru ​​guvernul britanic, cât și pentru cel canadian și... citeste mai mult

