Ştefan Lungu, fostul consilier al Elenei Udrea la Ministerul Dezvoltării, inculpat în dosarul Gala Bute, susţine că nu a fugit din ţară, după ce o informaţie în acest sens a fost transmisă de un post de televiziune. Lungu afirmă că este doar într-un concediu în Cuba, de unde se va întoarce pe 19 aprilie.

