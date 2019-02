Fostul baterist al trupei "The Cure" a murit de cancer

Bateristul Andy Anderson, fost component al formaţiei The Cure, a decedat la vârsta de 68 de ani după ce a pierdut lupta cu cancerul, informează miercuri Press Association.

Cunoscut îndeosebi pentru scurta sa activitate în formaţia britanică de rock The Cure, Anderson a colaborat ulterior cu artişti precum Peter Gabriel, Iggy Pop şi Mike Oldfield.

Anderson a murit marţi, înainte de ora 18:00, în locuinţa sa.

El fusese diagnosticat cu cancer în stadiul IV, potrivit fostului clăpar în The Cure, Lol Tolhurst.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, Tolhurst l-a descris pe Anderson drept un ''gentleman adevărat şi un mare muzician, cu un...

