Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Donald Trump, trece la atac după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare în New York pentru infracţiuni care includ declaraţii false în faţa Congresului şi plăţi ilegale făcute către două femei cărora le-a cumpărat tăcerea privind aventurile extraconjugale ale preşedintelui american, scrie The Guardian.

„Am trăit într-o închisoare personală şi mentală de când am acceptat oferta de a lucra pentru un mogul imobiliar, a cărui pricepere în afaceri o admirăm. Acum ştiu că, de fapt, puţine sunt de admirat. Îmi asum responsabilitatea pentru fiecare lucru pentru care am pledat vinovat. Atât cele personale cât şi cele... citeste mai mult

