Primarul Iasiului Mihai Chirica, vicepresedinte PSD, a declarat in emisiunea "In fata ta" difuzata duminica de Digi 24, ca nu este multumit de felul in care Liviu Dragnea conduce partidul, precizand ca, potrivit prognozelor sociologice, a...

Curierul National, 12 Februarie 2017