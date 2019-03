Laura Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA, care a fost pusă ieri sub control judiciar de către Secţia pentru Investigarea Magistraţilor, s-a prezentat azi la Secția 18, unde a semnat controlul judiciar.

„Repet, nu am voie să vorbesc despre această măsură preventivă. Dacă ne referim la candidatură, în urma evaluării comisiei tehnice am ieșit pe primul loc, în acest moment se derulează niște negocieri între Parlament și Consiliu. O să vedem care va fi finalul. O să vedem dacă tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă va afecta această procedură.

