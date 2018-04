Noua dezvoltare imobiliară va repune în circuitul public o zonă abandonată de 20 de ani, complexul urmând să fie unul deschis întregii comunităţi, cu circulaţie exclusiv pietonală.

Proiectul multifuncţional se numeşte One Floreasca City şi este dezvoltat de One United Properties şi Auchan România la intersecţia arterelor Mircea Eliade şi Calea Floreasca.

One Floreasca City presupune trei componente integrate într-un ansamblu deschis: fosta hală Ford va fi restaurată şi modernizată, transformându-se într-un spaţiu contemporan de retail operat de Auchan România, o clădire de birouri de clasă A – One... citeste mai mult