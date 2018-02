Unul din acționarii Kronospan va transforma fosta fabrică de textile Iason din Brașov în ansamblu rezidențial.

Compania PKC Real Estate, care a achiziționat în urmă cu doi ani majoritatea activelor fostei companii Iason SA, specializată în producția textilă, a obținut un certificate de urbanism în vederea demolării clădirilor de pe Str. Avram Iancu în care opera societatea brașoveană, locul acestora urmând să fie luat de un ansamblu rezidențial.

Dezvoltatorul PKC Real Estate este controlat de două off-shore-uri cipriote – Xarosa Holding Co Ltd și Kronospan Trading Ltd,...