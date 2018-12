Olosz Gergely, fost preşedinte al ANRE şi fost senator UDMR, a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la trei ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă în formă continuată, transmite Agerpres.ro

În acelaşi dosar au mai fost condamnaţi Ion Bîrcină - un an şi patru luni închisoare cu executare, Costin Iliescu - un an şi patru luni închisoare cu suspendare, Cătălin Stan - doi ani cu suspendare, Ovidiu Ionel Badea - un an cu suspendare.

Totodată, instanţa a mai dispus confiscarea de la Olosz Gergely a sumelor de 384.000 de euro şi 400.000 lei şi menţinerea sechestrului asigurător asupra tuturor... citeste mai mult