"Pe 14 Noiembrie 2017, am postat pe Facebook, cu titlul: "STIU CE MI SE PREGĂTEŞTE!!!", faptul că atunci când am început să devoalez abuzurile de neimaginat, săvârşite de către principalii actori ai Statului paralel, mi-am asumat şi riscurile la care eram conştient că mă expun. Am afirmat atunci că stiu ce au iniţiat împotriva mea, dar că se înşală dacă cred că voi abandona demersul meu. Nu am făcut întâmplător afirmaţia că ştiu ce au pus la cale! Ştiam ce au discutat şi au stabilit în legătură cu acest subiect. La acel moment nu ştiam însă că-l vor atrage în această acţiune...

