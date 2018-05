Tribunalul Suceava a dispus condamnarea lui Ionuţ Vartic la 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, soluție care cuprinde și condamnarea din primul dosar, cu menţiunea că soluţia nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Suceava.



În acelaşi dosar a fost condamnată şi Angela Brânduş, inspector în cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Suceava, la o pedeapsă de 2 ani, 11 luni şi 10 zile de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Tot o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere, însă de 2 ani, 3 luni şi 10 zile, a primit omul de afaceri Corneliu Ciuchea, administratorul firmei Valea... citeste mai mult

